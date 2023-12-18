أخبار الظهيرة| بيان عاجل من الصحة عن أوميكرون.. وتعليمات مهمة من التعليم عن الامتحانات

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الإثنين، ما بين أخبار تعليمية وأخبار أخرى خاصة بالصحة والفن، في هذا السياق نرصد أخبار الظهيرة.

تعليمات مهمة من التعليم عن امتحانات الفصل الدراسى الأول

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مهمة لجميع المديريات التعليمية بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، ووضعها في مكان ظاهر بالمدرسة.

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بيان عاجل من الصحة عن أوميكرون

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكى، ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أوميكرون، إحد سلالات فيروس كورونا، والذي تمت تسميته بالمتحور JN1.

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شماريخ يتصدر القائمة فى دور العرض

حقق فيلم "شماريخ"، للنجمين آسر ياسين وأمينة خليل، نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه بدور السينما، وجمع إيرادات بلغت 732٫833 جنيه، ليتصدر قائمة الأفلام المعروضة بالمقارنة بأقرب منافسيه فيلم "بلوموندو"، الذي تراجعت إيراداته بشكل كبير ليقع في المركز الثاني محققًا إيرادات قدرت بـ47٫893.

يذكر أن فيلم "شماريخ" احتل ترند الأكثر بحثًا على جوجل، بعد ساعات على بداية عرضه بالسينما، حيث حصد العديد من الإشادات من الجمهور والنقاد والمتخصصين.

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المشدد 15 سنة لـ2 متهمين بقتل عامل فى منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل عامل وسرقته بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وبه طعنة داخل مسكنه، وتم نقله إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطلين بالصعود بمسكن المجني عليه وقتله بعد سرقته وأخذ هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

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