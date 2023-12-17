تأجيل محاكمة عامل قتل موظفة لسرقتها فى عابدين لـ31 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة عامل في اتهامه بقتل موظفة لسرقتها، لجلسة 31 ديسمبر الجارى.

كانت النيابة قد أمرت بحبس متهم بقتل موظفة لسرقتها، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه والقتل العمد، وإحالته إلى محكمة الجنايات.

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.

بإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة.