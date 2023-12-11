"شماريخ" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر في رابع أيام عرضه

حقق فيلم شماريخ لآسر ياسين وأمينة خليل، نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه بدور السينما يوم الخميس الماضي.

وتصدر فيلم شماريخ قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم بلوموندو لحسن الرداد،، وجمع الفيلم، أمس الأحد، إيرادات جيدة جدا بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة حيث جني 1،026،711جنيه ليصبح مجموع إيرادات الفيلم في ثلاث ايام 5 مليون و750 الف جنيه مقتربا من تحقيق المليون السادس له.

وتصدر الفيلم تريند الأكثر بحثًا على جوجل بعد ساعات على بداية عرضه بالسينمات، حيث حصد العديد من الإشادات من الجمهور والنقاد والمتخصصين.

العرض الخاص لفيلم شماريخ بحضور أبطاله

واحتفل مؤخرا أبطال وصناع فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات أكتوبر، وحضر من أبطاله كل من النجم آسر ياسين الذى حضر بصحبة زوجته، وأمينة خليل، وآدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة، كما حرص على الحضور وتهنئة أبطاله الفنان هشام ماجد والإعلامى رامى رضوان، السيناريست أحمد مراد.

و فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم “شماريخ” في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

وتجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خليل، ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين ويعيشان في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن