آسر ياسين يبدأ تصوير مشاهده مع «فرقة الموت».. السبت المقبل

يبدأ النجم آسر ياسين تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت” أمام النجم أحمد عز، السبت المقبل، ويقدم آسر خلال الأحداث شخصية خط الصعيد

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أعلنت عن انضمام النجم آسر ياسين لطاقم "فرقة الموت"، بشكل رسمي.

ويعد الفيلم البطولة السينمائية الأولى التي تجمع كلا من أحمد عز وآسر ياسين، ومن أهم الأعمال السينمائية المقرر عرضها في موسم صيف 2024.

ورصدت الجهة المنتجة ميزانية ضخمة ليخرج العمل على أعلى مستوى، ومن المقرر الاستعانة بفريق أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك.

“فرقة الموت”

فيلم فرق الموت من بطولة النجم أحمد عز، النجمة منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، بمشاركة خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وتدور الأحداث خلال فترة الأربعينيات في الصعيد، والفيلم من إنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي وشركة اتحاد الفنانين هشام عبدالخالق.

من جهة أخرى، ينتظر آسر ياسين عرض فيلمه السينمائى "شماريخ" خلال ديسمبر المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، ويجسد آسر ياسين خلاله دور صاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

“شماريخ” بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.