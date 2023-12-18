الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بشاير الخير وحياة كريمة".. مجسمات المشروعات القومية في معرض فني لطلاب تعليم الإسكندرية

معرض فني للمشروعات
معرض فني للمشروعات القومية

شهد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أعمال المعرض الفني لطلاب مدرسة النصر للبنين بإدارة وسط التعليمية، وذلك بحضور محمد عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، وعلا سليمان، مدير عام إدارة وسط، والنائب محمد جبريل، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ بالإسكندرية.


 معرض المشروعات القومية 

وأجرى "أبو زيد" جولة تفقدية لمعرض المدرسة وقد ضمت جنباته المشروعات القومية التنموية التي قامت بها القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة مثل: (بشاير الخير ومحور المحمودية والطرق والكباري والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومتحف الحضارات ومبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة ومدينة دمياط للأثاث والعديد من المشروعات القومية).


كما أقيم حفل على هامش افتتاح ملعب النجيل الصناعي بالمدرسة والمعرض الفني، وبدأت فقرات الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وطابور العرض وعروض وطنية ورياضية وفنية ومسرحية متميزة لشمولها الوحدة الوطنية واتحضر للأخضر وفقرة عن الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وفقرة فرعونية وفقرات متميزة لقواتنا المسلحة والشرطة المصرية.

وقال مدير المديرية في كلمته إن الأنشطة التربوية تهدف إلى بناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب ومهاراتهم العلمية والعملية والفنية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية وبناء شخصيتهم وتنمية وتعزيز الولاء والانتماء للوطن والثقة بالنفس واحترام الآخرين والعمل بروح الفريق، وأشاد بإنشاء ملعب النجيل الصناعي ليمكن الطلاب من ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والفنية والعروض، كما ثمّن جهود الدكتور محمد عبد الهادي وفريق عمله بالمعاهد القومية ومديري المدارس القومية في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية في المعاهد القومية، كما أثنى على تنفيذ المعروضات بأيدي الطلاب لتغرس فيهم روح الولاء والانتماء للوطن ويكونوا سفراء لشرح المشروعات القومية لأسرهم في كل بيت.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالأنشطة التربوية لبناء الشخصية المصرية.

معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
معرض فني للمشروعات القومية
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مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية المعرض الفني المشروعات القومية تعليم الإسكندرية بشاير الخير

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