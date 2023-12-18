أسامة ربيع: لا تأثير على قناة السويس جراء توترات الأوضاع فى البحر الأحمر (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، مؤكدا أن الحركة منتظمة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حوالي 55 سفينة مرت من رأس الرجاء الصالح فى الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من عدد 2128 سفينة بنسبة 2% من عدد السفن التي مرت، موضحا أن المتوسط الخاص بالقناة مرور حوالي 72 إلى 74 سفينة، ومر بالأمس 77 سفينة، واليوم هناك 80 سفينة.

رئيس هيئة قناة السويس: مرور 80 سفينة اليوم

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار التحويل ليس سهلا ويستغرق وقتا لنقل البضائع، لافتا إلى أن القناة تستمر فى التطوير والتحديث، ودائما هناك عمليات مسح بخطة منظمة.