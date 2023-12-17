الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة.. ونتابع عن كثب تداعيات تأثير التوترات الجارية

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد: إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، ونتابع عن كثب تداعيات تأثير التوترات الجارية في البحر الأحمر على حركة الملاحة، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

 

وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين آسيا وأوروبا من ٩ أيام إلى أسبوعين. 

 

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس شهدت، اليوم الأحد، عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت عن تحويل رحلاتها مؤقتًا عن قناة السويس. 

 

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا و أوروبا من ٩ أيام إلى أسبوعين وفقًا لميناءي القيام والوصول.
 

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