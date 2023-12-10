الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفريق أسامة ربيع يدعو العاملين بهيئة قناة السويس والمواطنين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في التصويت بالانتخابات الرئاسية في أول أيام إجرائها داخل مصر والتي تستمر في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.

ووجه الفريق ربيع رسالة يحث فيها العاملين بالهيئة والمواطنين على التوجه للمقار الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني وأمانة تقع على عاتق كل مصري ومصرية للإسهام في بناء وطنهم، جاء ذلك خلال تواجده بمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بهيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية الناخبين على مشاركتهم الإيجابية، موكدًا أن اصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم مشهد حضاري يؤكد وعي الشعب المصري، وحرصه على بناء مستقبل أفضل.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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