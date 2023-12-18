مصرع 3 وإصابة 11 باختناق فى حريق مصحة نفسية بالشروق

لقي ٣ أشخاص مصرعهم، بينما أصيب ١١ آخرون في حريق بمصحة نفسية في مدينة الشروق.

والتهم الحريق الطابق الأول في فيلا مكونة من ٣ طوابق تدار كمصحة نفسية، وعززت هيئة الإسعاف بـ ٨ سيارات لموقع الحادث، وانتقلت سيارات الإطفاء فور تلقي غرفة النجدة بلاغا بنشوب الحريق حيث تم العثور على جثامين 3 نزلاء وتم إنقاذ 11 آخرين أصيبوا بحالة اختناق.

وقامت قوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري بإخلاء الفيلا وإجراء عمليات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.