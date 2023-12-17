الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حرقها حية.. محاسب يُضرم النار فى والدته بسبب المخدرات (تفاصيل)

المتهم
المتهم

أفنت عمرها في تربيته وتعليمه حتى عمل في منصب محاسب بوزارة مهمة، إلا أن المخدرات التي أرشده إليها أصدقاء السوء أطاحت بعقله ودمرت حياته الزوجية والعملية وانتهى أمره بكارثة بعدما حرق والدته حيّة

المحاسب المجتهد تحول لشاب كسول لا يبحث سوى عن المال الذي سيمكنه من شراء "الكيف" بعدما أدمنه فتركت زوجته له المنزل لإنفاق أمواله بالكامل على إدمانه وعدم قدرته على تلبية احتياجات المنزل، بعد فترة من الإقامة بمفرده وإفلاسه ظل يبحث عن طريقة لشراء المخدرات فلم يجد سوى والدته العجوز القعيدة "المشلولة".

عقد المحاسب العزم على شراء المخدرات بأي ثمن فتوجه لمنزل والدته القعيدة وطلب منها إقراضه مبلغًا من المال وعندما علمت منه أنه يرغب في شراء المخدرات رفضت إعطاءه المال ما أثار غضبه وقرر الانتقام منها دون مراعاة لحالتها الصحية أو كونها أمه. 

وتعالت صرخات المتهم وتوعد لأمه بالتخلص منها وخرج مسرعًا تجاه سيارته أحضر منها "بنزين" ثم عاد وسكبه على جسد والدته التي لم تتمكن من الفرار لعجزها وأشعل فيها النيران ليحرقها حية حتى التهمت النيران جسدها وفارقت الحياة تحت أنظار ابنها المدمن.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يتضمن العثور على جثمان سيدة داخل منزلها بحدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان سيدة في العقد السادس من العمر متفحمًا، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وصرحت نيابة القاهرة بدفن جثمان السيدة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

وشرحت تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل موظفًا في إحدى الوزارات وأنه في الفترة الأخيرة تعرف على مجموعة من الأشخاص سيئي السمعة وقام بتعاطي المواد المخدرة، ثم نشبت بينه وبين زوجته مشكلات عديدة قامت على إثرها بترك المنزل أكثر من مرة.

وتابعت التحقيقات أن المتهم حضر يوم الواقعة إلى والدته في منزلها ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب المخدرات تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بمغادرة المنزل، ثم ذهب إلى سيارته وقام بسحب بنزين منها وعاد إلى والدته وسكب البنزين وأشعل النيران فيها.

حرقها حية المخدرات محاسب حدائق القبة النيابة العامة

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