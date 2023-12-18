الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات تفصيلية للصينين المتهمين بقتل صديقهم في بدر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أقر الصينين  المتهمين بقتل صديقهم أمام أحد المطاعم بمدينة بدر أمام جهات التحقيق المختصة ببدر  بإرتكابهم جريمة قتل المجنى عليه  خلال مشاجرة نشبت بينهم، وذلك بسبب تعرضه لهم داخل المطاعم وأشاروا بأن المطعم " محل الواقعة " مالكه  صينيى أيضا ، ومزود بغرف ليتمكنوا من الجلوس فيه بكل راحة، وعندما حضر المجنى عليه وشاهدهم وبرفقتهم بعض الفتيات ، فحاول الجلوس معهم عنوه وكان يبدوا عليه بأنه متعاطى لكمية من الخمور،  فرفضوا جلوسه معهم فغضب وتشاجر معهم ،  فقام مالك المحل بطردهم جميعا، فظنوا بأن المشاجرة انتهت لهذا الحد، لكن  المجنى عليه كان فى انتظارهم  أمام المحل ليستكمل المشاجرة معهم فقاموا بضربه بحجر أعلى رأسه فسقط قتيلا فى الحال.

كما أقر المتهمين بأنهم أدعوا فور القبض عليهم بأن المجنى عليه حاول التهجم على الفتيات اللتى كانوا برفقتهم محاولين الإفلات من العقوبة.

txt

"حرقها بالبنزين".. قرار جديد فى واقعه قتل مسنة على يد نجلها بحدائق القبة

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس  المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى.

و انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لموقع قيام صينيين بقتل صديقهما الصيني ب بمدينة بدر، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بالعثور على جثة صيني الجنسية داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين قيام أصدقائه الصينيين بالتعدى عليه بآلة حادة حتى الموت، وتم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

صينين مدينة بدر جهات التحقيق المجني عليه مشاجرة

مواد متعلقة

"حرقها بالبنزين".. قرار جديد فى واقعه قتل مسنة على يد نجلها بحدائق القبة

الأكثر قراءة

اعترافات تفصيلية للصينين المتهمين بقتل صديقهم في بدر

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران فى بناية بمحيط مستشفى الشفاء بغزة جراء قصف الاحتلال

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر متتالية شمال غزة ولا توجد مستشفيات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس