اعترافات تفصيلية للصينين المتهمين بقتل صديقهم في بدر

أقر الصينين المتهمين بقتل صديقهم أمام أحد المطاعم بمدينة بدر أمام جهات التحقيق المختصة ببدر بإرتكابهم جريمة قتل المجنى عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم، وذلك بسبب تعرضه لهم داخل المطاعم وأشاروا بأن المطعم " محل الواقعة " مالكه صينيى أيضا ، ومزود بغرف ليتمكنوا من الجلوس فيه بكل راحة، وعندما حضر المجنى عليه وشاهدهم وبرفقتهم بعض الفتيات ، فحاول الجلوس معهم عنوه وكان يبدوا عليه بأنه متعاطى لكمية من الخمور، فرفضوا جلوسه معهم فغضب وتشاجر معهم ، فقام مالك المحل بطردهم جميعا، فظنوا بأن المشاجرة انتهت لهذا الحد، لكن المجنى عليه كان فى انتظارهم أمام المحل ليستكمل المشاجرة معهم فقاموا بضربه بحجر أعلى رأسه فسقط قتيلا فى الحال.

كما أقر المتهمين بأنهم أدعوا فور القبض عليهم بأن المجنى عليه حاول التهجم على الفتيات اللتى كانوا برفقتهم محاولين الإفلات من العقوبة.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى.

و انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لموقع قيام صينيين بقتل صديقهما الصيني ب بمدينة بدر، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بالعثور على جثة صيني الجنسية داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين قيام أصدقائه الصينيين بالتعدى عليه بآلة حادة حتى الموت، وتم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.