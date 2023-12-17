الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حرقها بالبنزين".. قرار جديد فى واقعه قتل مسنة على يد نجلها بحدائق القبة

قتل مسنة
قتل مسنة

أمرت نيابة حدائق القبة بتشريح جثة سيدة مسنة قتلها نجلها حرقا؛ لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات بمنطقة حدائق القبة، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة حدائق القبة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بحروق بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

من خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  نجل الضحية، حيث أضرم النيران في والدته، بعدما سكب عليها مادة مساعدة على الاشتعال "بنزين"؛ لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة حدائق القبة تشريح جثة جثة سيدة مسنة قتلها نجلها شراء المخدرات عمليات النجدة بالقاهرة

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