رائحة كريهة كشفت الواقعة.. التصريح بدفن جثة شاب متعفنة بالأميرية

صرحت نيابة الأميرية بدفن جثة شاب عثروا عليها في حالة تعفن وملقى داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة الأميرية، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في حالة تعفن، ولا يتوجد به إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.