قرار من النيابة ضد المتهمين بقتل صديقهم في مدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس صينين الجنسية أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بقتل صديقهم بالتعدى عليه بالضرب حتى الموت مبررين محاولته اغتصاب زوجاتهم.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

أقر متهمون “صينين الجنسية” أمام جهات التحقيق المختصة بالشروق وبدر بتعديهم على صديقهم “صيني” حتى الموت، بعد ليلة حافلة من السهر وشرب الكحوليات والمواد المخدرة.

وأقروا بأنهم متزوجين وبرفقتهم زواجتهم ويعيشون بشقة واحدة، واستضافوا المجني عليه للسهر معهم فتناول كمية كبيرة من الكحوليات وحاول التعدي جنسيًا على زوجاتهم فحاولوا منعه وطرده لكنهم لم يستطيعوا السيطرة عليه فتعدوا عليه بآلة حادة حتى الموت.



انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لموقع قيام صينيين بقتل صديقهما الصيني بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة داخل شقة سكنية بمدينة بدر، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بالعثور على جثة صيني الجنسية داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين قيام أصدقائه الصينيين بالتعدى عليه بآلة حادة حتى الموت، وتم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق