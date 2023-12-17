محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بمنشية عبدالمنعم رياض والتقوى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال الرصف النهائية بمنشية عبدالمنعم رياض والتقوى بحي ثان المحلة الكبرى، حيث تم رصف منطقة عبدالمنعم رياض وشارع التقوى الرئيسي بطول360 مترًا والجانبى 120

وأكد المحافظ، خلال متابعته، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، وذلك خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنشية عبدالمنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى.

وتشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبدالمنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

أشار محافظ الغربية إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.