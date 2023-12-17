الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: انتهاء دورة تدريبية حول كيفية تصميم وتطوير المستحضرات الطبية المثيلة

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إنتهاء دورة تدريبية التي جاءت تحت عنوان " البرنامج التدريبي الخاص بكيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة"، والتي نظمتها في الفترة من ١٩  نوفمبر إلى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣؛ وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والمجلس التنسيقي الدولي.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي تهدف إلى التعريف بكيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة بكفاءة؛ لضمان توفير مستحضرات ذات جودة وفاعلية عالية؛ مما يسهم في تسهيل عملية الإعتماد الدولي من منظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه تم خلال الدورة مناقشة عدة موضوعات مهمة؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والمجلس التنسيقي الدولي، وهي " إدارة مخاطر الجودة، التطوير الدوائي للمستحضرات النهائية المثيلة، السمات ميكروبيولوجية ومدى توافقها، توصيف وحدود الشوائب، دراسات نظام إغلاق الحاويات، توصيف حدود المواد القابلة للإرتشاح والإستخراج، تطبيق الجودة عند التصميم في عمليات التطوير الدوائي".

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية، والخدمات المستمرة التي تقدمها لصناع الدواء، ودعم الشركات المصرية في المضي قدمًا في مرحلة إعتماد المستحضرات الصيدلية مصرية الصنع لدى منظمة الصحة العالمية، وزيادة عدد المستحضرات المصرية المعتمدة دوليا، وزيادة الثقة في مأمونية وجودة وكفاءة الدواء المصري؛ مما سيسهم في فتح أسواق جديدة لتصدير المستحضرات الطبية المصرية.

ورشة عمل

وفى سياق أخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل الخاص بالإصدار الثالث للدليل التنظيمي بشأن اشتراطات قيد وتحديث قيد شركات التصنيع لدى الغير، وفقًا لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٢١.
وتهدف ورشة عمل إلى للتعريف بالتعديلات الخاصة بالإصدار الثالث للدليل التنظيمي الخاص باشتراطات قيد وتحديث قيد شركات التصنيع لدى الغير والمهل الممنوحة للشركات.

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وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافته إلى أن الورشة مقدمة لمفوضي ومديري شركات التصنيع لدى الغير وأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية الراغبين في دخول مجال التصنيع المرحلي للمستحضرات المحلية.
وأشارت إلى أن الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء دورة تدريبية المستحضرات الطبية المثيلة البرنامج التدريبي الخاص المجلس التنسيقي الدولي مستحضرات ذات جودة الاعتماد الدولي

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