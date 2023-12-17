تفاصيل الغلق الكلى لشارع الأسمرات: تحويلات مرورية مهمة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من خط بترول مسطرد التبين، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالإتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يمينًا شارع أحمد فؤاد نجم وصولًا لميدان الخزان.

على أن تكون الأعمال لمدة 30 يومًا ليلًا ونهارًا اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا"بعد منتصف الليل" يوم الإثنين.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.