سياسى فلسطينى: غزة فى أمس الحاجة لهدنة

علق المستشار طه الخطيب، المحلل السياسى الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، أحد أربعة مستشفيات تم تجهيزها في 2001 /2002، في انتفاضة الأقصى، بعد اقتحام شارون المساجد.

وأضاف أن هذه المستشفيات تم تجهيزها بالكامل كانت مساعدات مصرية، متابعًا: "إن شاء الله ندخل على هدنة، الناس في أمس الحاجة للهدنة، أهلنا وإخواتنا كل ما يتمنوه هدنة، ليلتقطوا الأنفاس ويطمنوا على بعض مين عايش ومين مات".