المدير الإقليمي للصحة العالمية يحذر من الوضع المأساوي بالقطاع الصحي بغزة

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي للصحة العالمية، إن الوضع الصحي في غزة مأساوي ويزداد سواء، مؤكدًا أن هناك انهيار تام في الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 36 مستشفى لم يعد قادرًا على العمل منها سوى 8 مستشفيات بطاقة جزئية، ويوجد 3 منها في شمال غزة وتقدم إسعافات أولية فقط.

وتابع، أن عدد المراكز الصحية 71 لم يعد يعمل منها 51 مركزًا، مؤكدًا أنه يوجد انتشار للكثير من الأمراض المعدية بين مليوني نازح كالإلتهاب الرئوي والإلتهاب الكبدي، ومختلف الأمراض، مع فقدان أدنى مقومات الحياة من أكل وشرب ومياه نظيفة وكذلك بقائهم في البرد دون أي أيواء وسط البرد القارس.

وأكد المنظري أن أكثر الفئات عرضه للأمراض هم الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة وكبار السن، والحوامل والمرضعات والذين يعانون من الأمراض المزمنة ومرضى السرطان فجميعهم معرضون للأمراض النفسية والجسدية.

تسليم مساعدات طبية لمستشفى الشفاء

وأشار إلى أنه في الأمس تم تسليم مستشفى الشفاء بعض المساعدات الطبية المحدودة، موضحا أن المستشفى مازال يقدم خدمات بسيطة وأن قسم الطوارئ يشبه بركة الدماء بسبب المرضى المنتشرين على الأرض وهناك من يتم إجراء جراحة له دون أي مخدر، كما أن الطاقم الطبي يعاني من نقص في المياه والغذاء مع مختلف التهدديات ومنها التهديد الأمني.