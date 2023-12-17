طلعت محرم والفوز الأول.. معتمد جمال والخسارة الأولى في دوري نايل

شهد الأسبوع التاسع الذي انتهت منافساته أمس من بطولة دوري نايل الانتصار الأول لنادي المقاولون العرب تحت قيادة فنية جديدة من طلعت محرم الذي ارتقى إلى منصب المدير الفني عقب إقالة شوقي غريب.

إذ فاز المقاولون على نادي طلائع الجيش بنتيحة 2 – 1 على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

كيف استفاد المقاولون من فوزه الأول في الدوري؟

استفاد المقاولون كثيرا من هذا الانتصار حيث خرح من مثلث الهبوط لأول مرة في الموسم الحالي حيث صعد إلى المركز الـ14 بعد أن كان يحتل المركز الـ17 قبل الأخير بارتفاع رصيده إلى 7 نقاط، وهو يتساوى مع ناديي الداخلية صاحب المركز الـ16 لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، والإسماعيلي الذي يتواجد في الترتيب الـ15 لكنه يتفوق عليه أنه سجل أهدافا أكثر.

قبل هذا الانتصار كان في رصيد المقاولون 4 نقاط فقط جمعها من 4 تعادلات منها 3 تعادلات إيجابية مع أندية الزمالك بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع الثاني، وزد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة 3 أهداف لكل منهما في الأسبوع الرابع، وفاركو بنتيحة هدف لمثله في الأسبوع السابع، وتعادل سلبي وحيد مع نادي الداخلية في الأسبوع الثامن في حين تلقى 4 هزائم على يد أندية بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الإفتتاحي، وسموحة بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الثالث، والإتحاد السكندري بنتيجة 2 – 3 في الأسبوع الخامس، والأهلي بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السادس.

سجل المقاولون 11 هدفا بمعدل تسجيل 1.2 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد، وبه هو خامس أقوى هجوم، ويتساوى مع نادي الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة الذي يحل في المرتبة السابعة، وهدافا الفريق هما اللاعبان الأوغندي جوزيف أوشايا، ومحمد سالم، وكل منهما سجل 3 أهداف بينما استقبلت شباكه 15 هدفا بمعدل استقبال 1.7 هدف في كل مباراة، وهو معدل مرتفع، وبه هو ثاني أضعف دفاع.

كيف تضرر الطلائع من الخسارة؟

فيما تضرر الطلائع كثيرا من هذه الهزيمة إذ خرج من المربع الذهبي حيث كان يحتل المركز الثالث، وتراجع إلى المركز السادس بتوقف رصيده عند 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات، وتعادلين في حين تعرض لـ3 خسائر.

الزمالك والهزيمة الأولى مع معتمد جمال

على الجانب الآخر خسر الزمالك في المباراة الثانية له في الدوري بقيادة فنية من معتمد جمال أمام النادي المصري بنتيحة هدف دون رد في الأسبوع التاسع في الدوري على ستاد برج العرب.

هي ليست الهزيمة الأولى للزمالك مع معتمد جمال في الدوري فقط لكن في كل المسابقات.

قبل أن يتولى معتمد المسئولية الفنية للزمالك بشكل مؤقت كان يعمل مدربا عاما في جهاز شوقي غريب الذي كان يقود المقاولون فنيا.

قبل هذه الخسارة كان الزمالك في وجود معتمد جمال مديرا فنيا قد تغلب على نادي فيوتشر بنتيجة هدفين دون مقابل في الأسبوع السادس.

والزمالك يتراجع أكثر بعد الخسارة

هذه الهزيمة تسببت في تأخر الزمالك أكثر في جدول الدوري إلى المرتبة الـ12 بعد أن كان يحل في المرتبة العاشرة بتجمد رصيده عند 11 نقطة جناها من 3 انتصارات على أندية البنك الأهلي بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الثالث، وسموحة بنتيجة ثقيلة 5 – 1 في الأسبوع الرابع، وفيوتشر، وتعادلين إيجابيين في الأسبوعين الأول، والثاني مع ناديي بيراميدز بنتيجة هدفين لمثلهما، والمقاولون على الترتيب فيما تعرض لـ3 خسائر أمام أندية إنبي بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الخامس، وبنفس النتيجة على يد زد في الأسبوع السادس، والمصري.

أحرز الزمالك 14 هدفا بمعدل احراز 1.75 هدف في اللقاء الواحد، وهو معدل جيد، وبه هو الثاني على مستوى أقوى هجوم، وهدافه هو اللاعب أحمد سيد زيزو باحرازه 4 أهداف في حين تلقت شباكه 10 أهداف بمعدل تلقي 1.25 في كل لقاء، وهو أيضا معدل مرتفع، وبه هو الخامس على مستوى أقوى دفاع، وهو يتساوى مع إنبي صاحب المركز التاسع.

المصري يستفيد ويدخل المربع الذهبي

بسبب هذا الفوز دخل المصري المربع الذهبي باحتلاله المركز الثالث بعد أن كان يتواجد في الترتيب التاسع بوصول رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات، وهو النادي الوحيد الذي يتعادل بينما تلقى 3 هزائم.

إذن هناك مفارقة غريبة في الأسبوع التاسع، ففي الوقت الذي تمكن فيه طلعت محرم من قيادة المقاولون لتحقيق انتصاره الأول في الدوري تعرض الزمالك للخسارة الأولى تحت قيادة فنية من معتمد جمال.