الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تدميرها على يد الاحتلال.. ما لا تعرفه عن مستشفى كمال عدوان

جريدة الدستور

مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين إذ أنه منذ بداية معركة طوفان الأقصى خلال أكتوبر الماضي استهدف جيش الاحتلال المستشفيات التي تعج بالمدنيين والمصابين.

كانت الحجة التي يتبعها الاحتلال هو أن المقاومة الفلسطينية حماس تأوي أسلحة تخصها أسفل المستشفيات، وهي الرواية التي اتضح كذبها مؤخرًا إلا أن الاحتلال لازال يرتكب جرائم في المستشفيات.

اقتحام مستشفى كمال عدوان

فمنذ قليل أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن دبابات الاحتلال تطلق النار تجاه مستشفى كمال عدوان، والتي فقدت 8 شهداء من كوادرها عقب الاقتحام الذي قام به جيش الاحتلال بعد حصاره واستهدافه بعدة هجمات.

قالت وزارة الصحة في فلسطين إن قوات الاحتلال تجمع الرجال، بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى وهناك مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم، إذ أدى القصف العنيف وقصف الدبابات إلى إلحاق أضرار بمعظم مرافق كمال عدوان.

فضلًا عن الطرق المؤدية إلى المستشفى، لكنه يظل المستشفى الوحيد الذي يعمل في شمال غزة، لكن الوضع الأن عجت به الفوضى وتناثرت الجثث في كل مكان حول المستشفى الذي يعمل في الشمال.

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ما هى مستشفى كمال عدوان؟

هى أحد المستشفيات الحكومية التي مازالت تعمل إلى الآن في القطاع إذ تقع في بيت لاهيا وتأسست العام 2002 وتسمى بهذا الاسم نسبة إلى كمال عدوان أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية والذي استشهد خلال عملية فردان في ذلك العام.

بدأت كمال عدوان كعيادة وليس مستشفى ولكن مع مرور السنين تحولت إلى مستشفى بسبب خدمتها لعدة مناطق منها جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وشمال القطاع بأكمله يعتبر.

لم يكن الاقتحام الحالي هو الأول، ولكن كمال عدوان تعرضت لاقتحامات عديدة على يد الاحتلال منها وقت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وخلال حرب غزة 2012 والتي عجت وقتها بالجرحى أكثر من 400 جريحًا و21 شهيدًا.

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خدمات مستشفى كمال عدوان 

تقدم مستشفى كمال عدوان العديد من الخدمات، إذ تضم 4 مباني، الأول هو مبنى الأقسام القديمة ومساحته تقدر بأكثر من 731 متر مربع، ويضم 41 سرير للمرضى، وغرفتين الأولى إفاقة والثانية تخص العمليات.

وتبلغ مساحة المبنى الجديد نفس مساحة القديم وبه 44 سريرًا ويتكون من 4 طوابق، أما المبنى الجانبي فهو يشمل الدور الأرضي وبه المطبخ وآلات الصيانة، وهناك مبنى جانبي آخر في الدور الأرضي به 10 أسرة ويضم الاستقبال والصيدلية وسكن الأطباء وبعض المكاتب الإدارية.

وتضم المستشفى عدة تخصصات منها الجراحة العامة والباطنة والأطفال والعناية المركزة، كما أن بها معامل أشعة وتحاليل وقسم استقبال ولادة النساء والطواريء وهي أقسام مستحدثة في مارس الماضي.

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كيف دمر الاحتلال مستشفى كمال عدوان؟

كانت بداية المناوشات التي افتعلها الاحتلال تجاه المستشفى في 14 أكتوبر حين وجه إنذار بضرورة الإخلاء رغم أنها كانت تعج بالمرضى والجرحى، وفي مطلع الشهر الجاري أطلقت صاروخ تجاه البوابة الشمالية أسقطت به شهداء ومصابين.

وفي منتصف الشهر اقتحم جيش الاحتلال المستشفى وحصاره وطالب بالإخلاء، إلا أن الكوادر الطبية رفضت بسبب أن المستشفى يعج بالجرحى، وهناك 12 طفلًا في العناية بلا حليب أو أجهزة، وأُعلن وقتها إن الدبابات الإسرائيلية، والقناصة، يحيطون بالمستشفى، ويطلقون النار بشكل عشوائي.

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