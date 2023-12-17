الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضعف عدد القتلى فى عدوان 2014.. إسرائيل تتكبد خسائر هائلة فى حربها على غزة

المقاومة الفلسطنية
المقاومة الفلسطنية

عرضت فضائية الغد "فيديوجراف" بعنوان "ضعف عدد القتلى في عدوان 2014.. إسرائيل تتكبد خسائر هائلة في حربها على غزة".

وقال الفيديوجراف إنه بعد أكثر من 70 يومًا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس ارتفع عدد القتلى في جيش الاحتلال إلى 453 جنديًا منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، بينهم 121 جنديًا منذ بدء العملية البرية، وهو ضعف عدد قتلى الجيش الإسرائيلى فى عدوانه على غزة عام 2014 بمقتل 66 جنديًا، والذي استمر حينها 3 أسابيع.

 

واستعان الفيديوجراف بقول يعقوب عميدور، جنرال إسرائيلي متقاعد، إن "السبب في خسائر جيش الاحتلال هو توسيع شبكة الأنفاق في غزة وتطور الوسائل القتالية لدى حركة حماس".

إسرائيل حماس جيش الاحتلال عدوان إسرائيل البري على غزة

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