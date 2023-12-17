الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صبحي" يستقبل اللجنة العالمية لمناقشة الاستعدادت لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

استقبل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وفد اللجنة العالمية والمكتب العالمي للكشافة في مقر الوزارة. 

وناقش خلال اللقاء استعدادات استضافة مصر المؤتمر الكشفي العالمي في أغسطس ٢٤  بحضور. د. مهدي بن خليل عضو اللجنة العالمية المشرف العام من للجنة للمؤتمر الكشفي، ديفيد برج الرئيس التنفيذي لعمليات المكتب الكشفي العالمي، جاكوب موري مدير الأحداث العالمية، أمل ريدان قائدة فريق الأحداث العالمية، د. خالد العيسوي - رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، د. محمد عمر - المفوض الدولي للكشافة المصرية والمدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي مصر في مقر الوزارة.

تم خلال اللقاء مناقشة جهود استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي، الذي من المقرر عقده في أغسطس ٢٠٢٤ بالإضافة إلى مناقشة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بتنظيم المؤتمر وضمان توفير كافة المتطلبات والتسهيلات اللازمة لنجاح الحدث.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن اهتمامه الكبير بتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي في مصر، مؤكداً على أهمية هذا الحدث العالمي في تعزيز الروح التضامنية والتعاون بين الدول وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع.

وتم الاتفاق على تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة العالمية والمكتب العالمي للكشافة لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة.

ويعد استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي فرصة مهمة لتعزيز صورة مصر عالمياً وتعريف الشباب بقيم الكشافة وتطوير قدراتهم القيادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر الكشفي العالمي في مصر مشاركة وفود من مختلف دول العالم، وسيشكل فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الكشافة والشباب.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استقبال  اللجنة العالمية  لمناقشة الاستعدادت لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي ومناقشة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي.

مصر الشباب والرياضة والرياضة صورة مصر عالميا لتعزيز صورة مصر عالميا

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