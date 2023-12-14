وزير الرياضة يطمئن على استعدادات اللاعب عزمي محيلبة

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا بلاعب منتخب الرماية عزمي محيلبة، للاطمئنان على كل استعدادات اللاعب خلال الفترة المقبلة، ومشاركته ببطولة العالم المزمع إقامتها بالقاهرة، وذلك خلال لقاؤه برئيس الاتحاد المصري للرماية اللواء حازم حسني.

وأكد الوزير متابعته المستمرة لبرامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس لكافة الرياضيين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

حفل تكريم لعزمي محيلبة وشقيقه عبد العزيز

ووجه الوزير المعنيين بالوزارة والاتحاد بالتنسيق لإقامة حفل تكريم لعزمي محيلبة وشقيقه عبد العزيز محيلبة بعد الإنجاز التاريخي ببطولة العالم الأخيرة بقطر.

وجدد الوزير تأكيده علي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.

كما أجرى الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب الوطني الأول لرجال الإسكواش المُشارك في بطولة العالم التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، وتأهل اليوم المنتخب إلي دور الثمانية بعد فوزه علي جنوب أفريقيا 0/3.

ويُشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب فى آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميًا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12، بقيادة فنية للكابتن هشام العطار، والكابتن آمنة الطرابلسي رئيسًا للبعثة.

في كلمته لأبطال اللعبة، قال صبحي: "أنتم أعز ما لدينا، معاكم لتحقيق الحلم الأوليمبي في الإسكواش، نعمل علي تعزيز قاعدة الناشئين بمساندة أبطال اللعبة، ومستمرين في وضع نظام مالي وصحي وتأميني ورعايات مميزة لأبطالنا".