محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشرع ممشى أهل مصر

تفقّد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، حيث جارى الانتهاء من المستوى الأول، فيما يتم العمل بالمستوى الثانى والثالث بنسبة تنفيذ 85% ويضم 56 محلاًَ وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

ورافق محافظ أسوان جولته سيد مدني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع، ونواب رئيس المدينة.

جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بقطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستعدادًا لأعياد الكريسماس والميلاد.

التفاصيل

خلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وتكثيف الجهود، لاسيما أنه لا توجد رفاهية فى الوقت لإنهاء هذا المشروع الحيوى والهادفة، الذى سيساهم فى إكتمال البانوراما الجمالية التى شهدتها واجهة المدينة، مكلفًا بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء، إضافة إلى توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى، وكذا استكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهرنا الخالد.

واستهل محافظ أسوان جولته بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير وتجميل وتشجير ميدان عباس العقاد، وأمام مكتبة مصر العامة، وبداية شارع الفنادق بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، التى شملت تنفيذ أعمال الرصف، والتخطيط بالألوان وغيرها، فيما أعطى المحافظ توجيهاته بالبدء فى وضع رؤية متكاملة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الحديقة المواجهة للوحدة المحلية لمجلس المدينة لتكون على غرار حديقة بلازا درة النيل، ويتم تنفيذ اللمسات الجمالية بها بشكل حضارى ومبهر.

وشدد محافظ أسوان على أن يتوازى مع ذلك تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع أى مخلفات أولًا بأول، مع مراجعة أى مطابق للصرف على كورنيش النيل بالتنسيق مع إدارة المراسى.