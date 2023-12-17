الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أجبراه على توقيع إيصالات أمانة.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف قهوجي بالوراق

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع على 7 إيصالات أمانة بالوراق لجلسة الغد.

وكان المستشار تامر صفي المحامي العام شمال الجيزة الكلية قد أحال المتهمين "مصطفى. أ. م" نجار باركيه 32 سنة، " محمد. ص. م" عامل جراح 34 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليه تهمه خطف شخص بالإكراه، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 187 /2013 لجنح الوراق.

تبين أنه في يوم 22 / 3 / 2023، خطف المتهم وأخر مجهول المجني عليه "عيد عبد المقصود" بطريق التحاليل والإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفا، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض مطواة احراز الأول، واقتياده إلى أحد الجراجات المطلة على نهد النيل.

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كما وجهت للمتهمين، تهمة إكراه المجني عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهي عبارة 7 إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن جراج، التي أعدوها لذلك الغرض وأشهروا بوجهه أسلحة بيضاء، مهددين إياه بالايذاء فيصمهم أسفلهم تحت تأثير الاكراه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ضربا عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.

ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالضحية والصادر من مستشفى الوراق المركزي، أن الإصابة عبارة عن كدمات متفرقة بالوجه والزارع الأيسر ويحتاج مدة علاج أقل من 21 يوما.

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