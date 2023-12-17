الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل لدى التجار فى جميع المحافظات

السيد القصير
السيد القصير

كلَّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بشن حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية، مع حصر أعداد المفارش وكميات البصل المشوّن، والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط الأسواق والأسعار، ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

حملات تفتيشية بالمحافظات

وبدأت لجان من قيادات الوزارة، أمس، المرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه، وذلك بمحافظات: الجيزة والدقهلية والغربية، ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك؛ للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش، اليوم، على مفارش البصل في محافظة الجيزة، حيث أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها.

وقال وزير الزراعة، في بيانٍ اليوم، إنه تم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق، وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار. 

وزير الزراعة يشن حملات تفتيشية على مفارش البصل لدي التجار جميع

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