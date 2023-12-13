نقيب الفلاحين يكشف عن سعر البصل فى موسم الحصاد المقبل

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن البصل أزمة عالمية بسبب ضعف الإنتاج مما أثر على المزروع المصري القليل الموسم الماضي الذي صدر كميات كبيرة منه.

وأضاف "أبوصدام"، في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة "etc"، أن أكثر من ١٠ ملايين فلاح صوتوا في الانتخابات الرئاسية مهنئا الشعب المصري بالاستحقاق الإنتخابي، مشيدا بالفلاحين وأنهم الحصان الاسود.

وأوضح أن الموسم القادم الذي تم زراعته الآن أكثر من ٢٥٠ ألف فدان فسيكون هناك وفرة في البصل وسيقل سعره ليصل إلى ٥ و١٠ جنيهات عند موسم الحصاد.

وأشاد بالقرار الحكومي بمنع تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر جديدة وهو قرار وقائي من شأنه تخفيض الأسعار ويحافظ على المعروض، لافتا إلى أن البصل المصري عليه إقبال عالمي هذا الموسم بسبب وضع الهند أكبر مصدر للبصل في العالم رسوم جمركية على التصدير بالإضافة إلى إصابة الهند وباكستان بسيول وفيضانات أدت إلى قلة الإنتاج فضلا عن الجفاف الذي أصاب أوروبا.

وأكد نقيب الفلاحين، أن البصل المصري الأجود في العالم وأن مصر ثالث منتج للبصل على مستوى العالم ويتم تصديره بودر أو خام، وطالب المصريين بترشيد الاستهلاك في البصل حتى الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لن تتكرر في الأعوام القادمة.