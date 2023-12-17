رسميًا.. الشتاء يبدأ الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن ذروة الفصل وانخفاض درجات الحرارة في مصر تكون في شهري يناير وفبراير.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر": "خلال هذه الأيام نعيش استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية، وارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات".

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "بالأمس سجلنا قيمة حرارة عظمى 25 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم 24 درجة مئوية، وهي قيمة تفوق المعدل الطبيعي بنحو درجة، بسبب تأثرنا بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي، فإننا نشعر بارتفاع قيم الحرارة".

حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين سوف تشهد موجة أمطار خفيفة على عدة مناطق بالبلاد، وسط حالة متغيرة ما بين الاستقرار والانخفاض النسبي في درجات الحرارة على غالبية أنحاء البلاد.

وحسب الهيئة، فإن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة اعتبارًا من اليوم الأحد، حتى منتصف الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل، بحيث تكون هناك فرص أمطار متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، خلال ساعات اليوم، وتمتد هذه الأمطار غدًا إلى مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة أيضًا.

وقالت إن حالة الطقس المتوقعة ستكون معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون لطيفًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الأرصاد الجوية" أن الطقس يشهد وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتستمر التحذيرات من حالة الطقس خلال هذه الفترة من نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد السائقين على الطرق بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة الكثيفة صباحًا.