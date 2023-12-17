يسرا: ما فهمتش أفلام يوسف شاهين فى البداية وإيناس الدغيدى بتسيطر

تحدثت النجمة يسرا عن الكثير من تفاصيل حياتها الفنية على مدار مشوارها، خلال الماستر كلاس الخاص بها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي تديره ماريان خوري.

يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

وقالت إن علاقتها بالمخرج الراحل يوسف شاهين كانت مميزة للغاية، وفي بداية عملها معه عرض عليها دورًا في "حدوتة مصرية"، لكنها قرأت الفيلم ولم تفهمه ولم تحب الدور وفكرت في دور آخر، وتابعت: "وبعدها بفترة فوجئت به يقتحم غرفة نومي ويوقظني، ويقول إنه اختار دوري واختار ملابسي من الدولاب، وبدأت علاقة العمل بيننا".

وقالت إنها قدمت عددًا من الأعمال مع عدد من المخرجين، منهم المخرجة إيناس الدغيدي، التي رأت أنها تسيطر على اللوكيشن قدر تمكنها، وأنها استمتعت بالعمل معها.