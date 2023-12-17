الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يسرا: ما فهمتش أفلام يوسف شاهين فى البداية وإيناس الدغيدى بتسيطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تحدثت النجمة يسرا عن الكثير من تفاصيل حياتها الفنية على مدار مشوارها، خلال الماستر كلاس الخاص بها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي تديره ماريان خوري.

يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

وقالت إن علاقتها بالمخرج الراحل يوسف شاهين كانت مميزة للغاية، وفي بداية عملها معه عرض عليها دورًا في "حدوتة مصرية"، لكنها قرأت الفيلم ولم تفهمه ولم تحب الدور وفكرت في دور آخر، وتابعت: "وبعدها بفترة فوجئت به يقتحم غرفة نومي ويوقظني، ويقول إنه اختار دوري واختار ملابسي من الدولاب، وبدأت علاقة العمل بيننا".

وقالت إنها قدمت عددًا من الأعمال مع عدد من المخرجين، منهم المخرجة إيناس الدغيدي، التي رأت أنها تسيطر على اللوكيشن قدر تمكنها، وأنها استمتعت بالعمل معها.

يسرا في مهرجان الجونة السينمائي يسرا يسرا في مهرجان الجونة الجونة السينمائي

الأكثر قراءة

"هدبحك لو اتجوزتى حد غيرى".. شقيقة نيرة أشرف تتلقى تهديدًا بمصير شقيقتها

"ودينى لأدبحها".. ضبط المتهم بتهديد شقيقة "نيرة أشرف"

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

ماذا يفعل وزير الدفاع الأمريكى فى الشرق الأوسط وسط حرب غزة وتوترات البحر الأحمر؟

رسميًا.. الشتاء يبدأ الجمعة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة