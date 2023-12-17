الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لاغتيال قادة حماس

غزة
غزة

 كشفت  مجلة لوبوان الفرنسية عن تفاصيل الخطة التي وضعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل اغتيال قادة حماس المسئولين عن التخطيط لعملية طوفان الأقصى، مشيرة إلى أن عملية اغتيال قادة حماس قد يستغرق سنة، خمس سنوات، أو عشرًا.

اغتيال قادة حماس

ووفقًا للمجلة الفرنسية، فقد صدرت الأوامر للموساد والشاباك بالقضاء على المسئولين عن الهجمات واحدًا تلو الآخر وأينما كانوا. 

وأنشأت المخابرات الإسرائيلية فرقة كوماندوز جديدة مكونة من أفضل عناصر القوات الخاصة التابعة لجهازي المخابرات الموساد والشاباك، مهمتهم العثور على من خطط للهجمات، وتم تكليفهم من قِبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيًا  حيث قال "لقد أمرت الموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".

وقالت المجلة لقد قال رونين بار، رئيس المخابرات الداخلية الإسرائيلي الشاباك: إنه  سيتم البحث عن قادة حماس في كل مكان في غزة، وفي الأراضي الفلسطينية، وفي لبنان وتركيا وقطر.

إدانات لفرقة الكوماندوز

وقالت المجلة: لقد أدانت العديد من الدول فرقة الكوماندوز، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "الإسرائيليون لا يعرفون الأتراك وإذا ارتكبوا مثل هذا الخطأ، فسوف يدفعون الثمن لن يتعافوا منه".

أما قطر، التي لعبت دور الوسيط في إطلاق سراح الرهائن، فكانت تضع شرطًا أساسيًا في التفاوض وهو عدم حصول عمليات خاصة إسرائيلية في أراضيها.

اتفاق دائم لوقف إطلاق النار

وسبق أن قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، "كاثرين كولونا"، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي: "نجدد تأكيدنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي".

وتابعت: "ما يجري في قطاع غزة مقلق لنا بشكل كبير، خاصة مع مقتل أعداد كبيرة من المدنيين".

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية: "يجب التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة".

مستوطنات جديدة

وجدد الاتحاد الأوروبي رفضه بناء المستوطنات والأنشطة ذات الصلة التي وافق عليها الكنيست في الميزانية المعدلة لعام 2023.

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