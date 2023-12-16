السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير فرنسي: قرار فتح معبر كرم أبو سالم تغير في خطاب الاحتلال

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

قال موقع “nouvelles-dujour” الفرنسي، إن قرار الحكومة الاسرائيلي بفتح معبر كرم أبوسالم يعتبر تنازل كبير وتغير في خطاب حكومة الاحتلال، لاسيما بعد الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها باستمرار فضلا عن انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن العلني لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فتح معبر كرم أبوسالم 

وقال الموقع الفرنسي إن إسرائيل أعادت فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يزور فيه المتحدث باسم الأمن القومي جيك سوليفان المنطقة وسط عزلة دولية متزايدة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة بشكل مؤقت، والذي يطلق عليه إسرائيل اسم كرم أبو سالم، استجابة لدعوات الولايات المتحدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع استمرار القتال.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الجمعة إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على الإجراء "المؤقت" الذي أشاد به المسؤولون الأمريكيون ووصفوه بأنه خطوة إيجابية.

وجاء في البيان أن “قرار مجلس الوزراء يحدد أن المساعدات الإنسانية القادمة من مصر فقط هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة”.

يأتي القرار بعد يوم من اجتماع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة توقيت وأسلوب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، في الوقت الذي تتحمل فيه إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء القتال.

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