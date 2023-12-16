عاجل.. أقوى من الفيضانات.. لماذا ستشفل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

تواجه إسرائيل العديد من المعضلات والمشاكل الفنية التي ستعرقل خطته لإغراق أنفاق غزة، لاسيما وأن أنفاق غزة منيعة ومحصنة ومتطورة بشكل كبير للغاية الى الحد الذي يشكل تحدي أمام قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد فشلها في مواجهة فصائل المقاومة في القطاع منذ حربها التي دخلت شهرها الثالث.

خطة إغراق أنفاق غزة

وقالت شبكة “سي ان ان” (CNN) الأمريكية، إنه بعد مرور سبعة أسابيع على العملية البرية الإسرائيلية في غزة، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الجيش الإسرائيلي هو متاهة أنفاق حماس التي يقول إنها تمتد إلى القطاع بأكمله.

وفي محاولة لتدمير شبكة مترو الأنفاق، بدأت إسرائيل بإغراق بعض أنفاق غزة بمياه البحر، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، مضيفًا أن الإسرائيليين “يختبرون بعناية” هذه الطريقة “على أساس محدود”، وفي حالة نجاحها، يمكن زيادة الفيضانات لتدهور شبكة الأنفاق على نطاق أوسع.

تحديات أمام خطة إغراق أنفاق غزة

وقالت “سي ان ان”، إن طريقة تنفيذ خطة الإغراق، صعبة ومثيرة للجدل، وحتى لو تم تنفيذها باستخدام كميات كافية من الماء وبضغط مرتفع بما فيه الكفاية، فقد يثبت نجاحها جزئيًا فقط، كما أنها تهدد بتلويث إمدادات المياه العذبة وإلحاق الضرر بالبنية التحتية فوق الأرض.

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فإن ذلك يخاطر أيضًا بقتل الافراد الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، والذين يعتقد أن العديد منهم تحت الأرض.

وقال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين غير متأكدين مما إذا كانت هذه الطريقة ستنجح، لكنهم أكدوا للولايات المتحدة أنهم حريصون على اختبارها فقط في الأنفاق التي لا يعتقدون أن هناك محتجزين فيها.

أنفاق فريدة من نوعها

ومن جانبه قال داني أورباخ، المؤرخ العسكري في الجامعة العبرية في القدس ان أنفاق حماس فريدة من نوعها، فهم مبتكرون للغاية في عمقهم، وفي تطورهم، وفي تعدينهم، وفي أفخاخهم”.

وقالت “CNN”، ان هناك تقارير تفيد بأن الهيكل الجوفي قد تم بناؤه تحت معظم قطاع غزة - وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم أكثر من مليوني شخص - وبحسب بعض الروايات، يصل عمقها إلى بضع مئات من الأقدام تحت الأرض.

ويقول الخبراء ان أنفاق حماس كبيرة بما يكفي لاستيعاب المقاتلين البالغين والأسلحة والبضائع وحتى السيارات، وكما إن بعضها معزز بجدران إسمنتية سميكة أو مفصولة بأبواب معدنية، وليست جميعها متصلة ببعضها البعض.

قال أورباخ: "أرى مشكلة واحدة تتعلق بمياه البحر (الفيضانات) على سبيل المثال"، "غزة بها تضاريس رملية للغاية، وهذا يعني أن مياه البحر يمكن أن تتسرب وتدمر طبقات المياه الجوفية ومياه الشرب.

وقال أورباخ إنه إذا غمرت المياه شبكة الأنفاق بأكملها، فقد تنهار المباني فوقها أيضًا، مضيفًا أن الأضرار قد تكون واسعة النطاق لأن الكثير منها يقع تحت البنية التحتية المدنية.

غير كافية لتدمير الأنفاق

وقال ماثيو ليفيت مدير برنامج راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنه نظرًا لاتساع الأنفاق ولأن الكثير منها محفور تحت البنية التحتية والمباني والمدارس وما إلى ذلك، هناك رغبة في إعاقتها في الوقت الحالي، حتى لو لم يتم تدميرها بالكامل".

وأضاف أن الإسرائيليين يمكن أن يعملوا مع هيئة حكم ما بعد الحرب في غزة بشأن تفكيك شبكة الأنفاق بالكامل.

وقال ليفيت “أتصور أن هناك دراسة لكمية مياه البحر اللازمة لجعل النفق غير صالح للاستخدام، بدلا من تعريض حياة الناس للخطر”، في إشارة إلى الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا تحت الأرض في غزة.

وتابع "أعتقد أن الناس لديهم رؤية لإغراق الأنفاق على أنها ضخ الكثير من المياه، حيث أن النفق بأكمله بدون أكسجين ومليء بالمياه فقط، وأتخيل أن الأمر ليس كذلك".