السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: وضع غزة الصحي سيئ.. ومستشفيات الشمال خرجت من الخدمة

الوضع الصحي فى غزة
الوضع الصحي فى غزة

قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحي في قطاع غزة سيء للغاية، ومستشفيات المحافظة الشمالية بالقطاع خرجت من الخدمة.

وأضاف حنجل، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك توقف تام لخدمات الإسعاف شمال القطاع جراء نفاذ الوقود.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أننا شهدنا أمس استهداف المدارس والصحفيين الذين استشهد منهم الصحفي سامر أبو دقة، وكان قد تم التواصل مع الصليب الأحمر الدولي لدخول سيارة الإسعاف إلى تلك المنطقة لاستلام المصاب، ولكن تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الموجودين بالمنطقة.

انقطاع الاتصالات بأنحاء القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن المواطنون لا يستطيعون الوصول إلى سيارات الإسعاف وغيرها بسبب انقطاع الاتصالات في القطاع، منوهًا بأن انقطاع الاتصالات في مختلف أنحاء القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة، معقبًا: "لا نستطيع الوصول إلى طواقمنا".

وتابع: قوات الاحتلال تواصل العدوان على مستشفى كمال عدوان، والاستهدافات تحيل دون الوصول لمحيطه، لافتًا إلى أن المستشفيات الميدانية بديل مؤقت للمستشفيات التي تمتلئ على آخرها بالمصابين. 

الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث الرسمي باسم الهلال الاحمر الفلسطيني الوضع الصحي سيء للغاية مستشفيات المحافظة الشمالية خرجت من الخدمة

مواد متعلقة

مسؤولون فلسطينيون: الوضع الصحي جنوب قطاع غزة كارثي

"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابون جراء قصف مكثف على رفح الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

حزب الله: استهدفنا بصاروخ جنود الاحتلال في جنوب لبنان

الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان

مدفعية الاحتلال تستهدف "وادي حسن" بجنوب لبنان

المستشار جمال التهامى: الحياة السياسية شهدت انتعاشة كبيرة (فيديو)

دعم المصالحة وإدخال المساعدات.. جهود مصر فى القضية الفلسطينية (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

"الأهلي أملنا".. ماذا قالت الصحف السعودية بعد توديع اتحاد جدة مونديال الأندية؟

موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. ومؤشرات الفرز الأولية

مصادر رفيعة المستوى لـ القاهرة الإخبارية: الدفاعات الجوية ترصد جسم طائر عند مدينة دهب وتعاملت معه فورًا

نقابيو السياحة العرب: مشاركة عمال مصر بالانتخابات الرئاسية "درس وطني"

خبراء دوليون: خطة إسرائيل لإغراق أنفاق غزة ستدمر الحياة في القطاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟