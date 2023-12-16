الهلال الأحمر الفلسطيني: وضع غزة الصحي سيئ.. ومستشفيات الشمال خرجت من الخدمة

قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحي في قطاع غزة سيء للغاية، ومستشفيات المحافظة الشمالية بالقطاع خرجت من الخدمة.

وأضاف حنجل، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك توقف تام لخدمات الإسعاف شمال القطاع جراء نفاذ الوقود.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أننا شهدنا أمس استهداف المدارس والصحفيين الذين استشهد منهم الصحفي سامر أبو دقة، وكان قد تم التواصل مع الصليب الأحمر الدولي لدخول سيارة الإسعاف إلى تلك المنطقة لاستلام المصاب، ولكن تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الموجودين بالمنطقة.

انقطاع الاتصالات بأنحاء القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن المواطنون لا يستطيعون الوصول إلى سيارات الإسعاف وغيرها بسبب انقطاع الاتصالات في القطاع، منوهًا بأن انقطاع الاتصالات في مختلف أنحاء القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة، معقبًا: "لا نستطيع الوصول إلى طواقمنا".

وتابع: قوات الاحتلال تواصل العدوان على مستشفى كمال عدوان، والاستهدافات تحيل دون الوصول لمحيطه، لافتًا إلى أن المستشفيات الميدانية بديل مؤقت للمستشفيات التي تمتلئ على آخرها بالمصابين.