بتكلفة 36 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يستعرض إنجازات الطرق خلال 10 سنوات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن ما شهدته المحافظة من إنجازات في قطاع الطرق والرصف وإنشاء المحاور الجديدة خلال العشر سنوات الماضية، يُعد إنجازًا غير مسبوقًا لصالح المواطن، وشاهدًا على التقدم والتنمية الحقيقة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها وخاصة في قطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظرًا لدورها في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الجديدة لإحداث تنمية اقتصادية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروعات الرصف وإنشاء الطرق والمحاور من أهم مشروعات البنية الأساسية التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية خاصة مع إطلاق الرئيس المشروع القومي للطرق في عام 2014 والذي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الطرق والكبارى والمحاور الحالية إضافة إلى إنشاء أخرى جديدة تعمل على تسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

وذلك فضلًا عن إنشاء محاور عرضية على النيل لتقليل المسافات البينية بن محاور النيل من 100 كيلو متر إلى 25 كيلو مترًا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وأصبحت من شرايين التنمية في صعيد مصر تتواكب مع ما يشهده الصعيد من تطوير في كل القطاعات.

وأوضح المحافظ إنه يجري حاليًا دراسة إنشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" وفقًا لاحتياجات كل مركز لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجري حاليًا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، مشيرًا إلى إنه سيجري انشاء بعض الكبارى الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024،بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأوضح المحافظ أن محور ديروط على النيل يعد أحد أهم شرايين التنمية في أسيوط حيث تم إنشاء المرحلة الأولى للمحور التنموى بطول 15 كم بعرض 21 مترًا وعدد 2 حارة بعرض 7.5 متر لكل إتجاه ويبدأ من تقاطع طريق "الحوطا" حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي ويضم 13 عملًا صناعيًا (10 كبارى - 2 نفق – 1 بربخ) بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار جنيه.

وأكد أن محور ديروط التنموي سيبلغ إجمالي طوله 45 كم ويربط بعد اكتماله الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الصحراوى الغربي عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة – أسوان" جنوب مدينة ديروط، مضيفًا إنه يجري حاليًا إنشاء محورين آخرين على النيل هما محوري منفلوط وأبوتيج منوهًا إلى أن محور منفلوط يجرى تنفيذه بطول 41 كيلو وعرض 29 متر وبتكلفة تبلغ 4.793 مليار جنيه كما يبلغ تكلفة محور أبوتيج 2.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 1500 متر متضمنًا كوبرى أعلى النيل بطول 840 مترًا وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعي مصر أسوان بطول 360 مترًا بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين بدلًا من استخدام المعديات النهرية.

كما قارب كوبري منقباد العلوي على الانتهاء والذي يقع بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي ويمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر بتكلفة اجمالية تقارب 400 مليون جنيه ويعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لاسهامه في القضاء على التكدس والزحام المروري وفك الاختناقات المرورية بهذه المنطقة الحيوية علاوة على محور الهضبة الغربية وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر ونفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

وأعلن اللواء عصام سعد عن استكمال أعمال الرصف بالمركز والاحياء ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المراكز والمدن والأحياء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا أن مشروعات الرصف التى تم وضعها بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي على مستوى جميع مراكز واحياء المحافظة، بلغت تكلفتها الإجمالية 360 مليون جنيه بنسبة 30 % من ميزانية الخطة الجديدة، بالإضافة إلى خطة رد الشىء لأصله ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين حيث أن الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذ خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة أقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، بالاضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق "أسيوط – ديروط" الزراعي بقطاعي مركزي أسيوط ومنفلوط بإجمالي أطوال 33.4 كم للمرحلتين وبتكلفة 600 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى وفي إطار خطة وزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكباري" لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع من مركز أسيوط وحتى القوصية يبلغ 600 مليون جنيه بإجمالي أطوال 33.4 كم للمرحلتين بينما تكلفة القطاع من منفلوط للقوصية 300 مليون جنيه لمسافة 15.4 كم، وتمتد في المسافة بين مركز أسيوط وحتى منفلوط لمسافة 18 كم بتكلفة 300 مليون جنيه.

ووجه محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاهتمامه ودعمه لمشروعات الطرق وفتح شرايين التنمية بصعيد مصر وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات واستجابته لطلبات الأهالي لازدواج الطريق الزراعي "أسيوط – ديروط" والذي لاقي ترحيبًا وسعادة من المواطنين بقرى ومراكز المحافظة كما وجه المحافظ الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل لاهتمامه ودعمه لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى بالمحافظة والبدء الفعلي لتنفيذ ازدواج الطريق والذي سيساهم في تشجيع الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية بالمحافظة وحفاظًا على أرواح المواطنين من حوادث الطرق المتكررة.

وأوضح المحافظ إنه من ضمن الانجازات تنفيذ المرحلة الثانية من إزدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى أسيوط بطول 117 كم وتتضمن المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والتي تم نهوها ويتم التطوير ليصبح الطريق 3 حارات في كل إتجاه بعرض رصف 12 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات لكل اتجاه أسفلتي لإتجاه أسيوط وخرساني لإتجاه القاهرة وأعمال صناعية عدد (5) نفق وجاري العمل في المسافة من ديروط وحتى أسيوط بطول 65كم وتشمل إنشاء عدد (3) نفق ويأتي ذلك ضمن تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه كما يجري استكمال مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق ويبلغ طوله 145 كم بتكلفة إجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون حارتين بكل اتجاه ومن المقرر الانتهاء من الجزء الخاص بأسيوط بطول 90 كم قريبًا وذلك في إطار سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمراني والصناعي والزراعي بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه جارى انشاء مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل) والذي يبلغ طوله 1100 كم ومنها تنفيذ المشروع في المسافة من أسيوط حتى سوهاج بطول حوالي ١١٠ كم في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة والتي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع بواقع عدد 2 محطة للقطار السريع هما (أسيوط وسوهاج) وعدد 3 محطات للقطارات الاقليمية هي (أبوتيج والغنايم وجهينة منوهًا إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات مشيرًا إلى أن انشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم منها حوالي 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.

قطاع الرصف

قطاع الرصف

قطاع الرصف

قطاع الرصف

قطاع الرصف

قطاع الرصف

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