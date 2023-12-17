مرتجى: الأهلى قادر على الصعود لنهائى المونديال وكولر يبحث عن تحقيق مجد شخصى
أشاد خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية، بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ووصفه بأنه من أفضل المدربين، ويرغب في تحقيق إنجاز له على المستوى الشخصي.
وأضاف مرتجي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الكابتن محمود الخطيب وكافة المنظومة القائمة على شئون الكرة داخل النادي لا تتوانى عن دعم الفريق. لدينا قائمة مدججة باللاعبين ودائمًا ما أقول إننا نمتلك فريقين وليس فريقًا واحدًا وجميع الإمكانات متاحة أمام كولر لتحقيق النجاح».
وواصل رئيس بعثة الأهلي حديثه: «جماهير الأهلي الأهم في حسابات كولر الذي يعمل 18 ساعة في اليوم من أجل إسعادهم، وأعلم مدى رغبته في تحقيق إنجاز في تاريخه مع الأهلي، الذي دائمًا ما يصنع النجوم والأبطال».
وشدد رئيس بعثة الأهلي على أن نتيجة مباراة اتحاد جدة تكليل للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وأن الفريق حقق هدفه وحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.
وأضاف: «مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي غدًا الإثنين خطوة مهمة وفارقة بعد الفوز على اتحاد جدة في عقر داره، وهو ما سيمنح الفريق الدافع القوي من أجل الفوز على بطل كوبا ليبرتادوريس، واللعب على المركز الأول أو الثاني في كأس العالم للأندية، وهو أمر سيكون بمثابة إنجاز كبير».
وأوضح مرتجي أن الأهلي هو الأول في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، ويسير بخطوات جيدة على المستوى المحلي، وأن النتائج قد تكون مؤخرًا ليست على قدر طموحات جماهير الأهلي، إلا أن وجود الفريق في كأس العالم للأندية سيكون انطلاقة لعودة الانتصارات والفرحة لجماهير الأهلي.
واختتم خالد مرتجي تصريحاته بالتأكيد أن الجميع داخل الأهلي يعملون على قلب رجل واحد، وأن لاعبي الفريق يدركون حجم وقيمة قميص النادي، وأن الأهلي قادر على تحقيق إنجاز الوصول إلى نهائي مونديال الأندية.