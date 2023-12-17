شكوك حول مشاركة كهربا أمام فلومينينسى البرازيلى بسبب الإصابة

تحوم الشكوك حول مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويخضع محمود عبد المنعم كهربا، لاختبار طبي اليوم الأحد لتحديد موقفه من المشاركة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي فريق فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تعرض كهربا لإصابة عضلية خلال مشاركته أمام اتحاد جدة قبل أن يتم استبداله.

وسيخضع اللاعب لاختبار طبي في مران الغد لحسم موقفه من المشاركة أمام فلومينينسي.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على تجهيز طاهر محمد طاهر بدلًا من كهربا، حال تعذر لحاق اللاعب بالمباراة.

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الأهلي ينهي مرانه استعدادًا لمواجهة فلومينينسي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي مساء السبت، والذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العلام للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وفي بداية المران حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال المباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.