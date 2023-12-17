نعى الرئيس السيسى لأمير الكويت وإعلان الحداد أبرز اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأحد نعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس، بالإضافة إلى إعلان مصر الحداد على الفقيد (رحمه الله) لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، كما تناولت الصحف باهتمام أخبار الشأنين المحلي والعالمي.

ففي صدر صفحتها الأولى، كتبت صحيفة (الأهرام) تحت عنواني "مصر تنعى أمير الكويت وتعلن الحداد ثلاثة أيام".. والرئيس السيسي: الزعيم الفقيد كان حكيمًا في قيادته"، أن مصر نعت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس، وأعلنت الحداد لمدة 3 أيام.

وأوضحت (الأهرام) أن الرئيس السيسي، والشعب المصري، نعيا الزعيم الفقيد، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.. مشيرة إلى الديوان الأميري الكويتي، نعى الشيخ نواف، ونادى مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ أميرًا للبلاد.. كما أعلن وزير شئون مجلس الوزراء عن الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا، وإغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام.

سكن لكل المصريين

وفي الشأن المحلي.. نشرت (الأهرام) تحت عنوان "تنفيذ 5328 وحدة في «سكن كل المصريين» بالقاهرة الجديدة" أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح أن مشروع سكن كل المصريين بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2: 120م2) للوحدة.

ونقلت عن وزير الإسكان، القول: "إن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت مراحل متقدمة" مشددًا على ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق والإسكان بالمشروع، وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها، بجانب المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والاهتمام بمستوى أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة واصل شن حملات رفع الإشغالات وإيقاف مخالفات البناء، حيث تم شن حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات بإسكان الشباب الشمالي، والشباب الجنوبي، والمجاورات بالتجمع الأول، وتم التحفظ على جميع الإشغالات بمخازن الجهاز، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

مشروعات متناهية الصغر

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "تنفيذ 15 ألف مشروع متناهي الصغر في 6 محافظات" نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أنه سيتم دعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب في 6 محافظات، بقيمة 300 مليون جنيه؛ لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15 ألف مشروع للأسر المستحقة.

وتحت عنوان "الداخلية توجه قوافل مساعدات للسيدات.. بالمناطق الأكثر احتياجًا".. نقلت صحيفة (الجمهورية) بيان وزارة الداخلية حول تنظيم عدة قوافل؛ لتوزيع المساعدات العينية بالمجان على السيدات، وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ في إطار مبادرة (كلنا واحد- معك في كل مكان) تحت رعاية رئيس الجمهورية، موضحة أن القوافل شملت مناطق بالصعيد وشمال وجنوب سيناء.

وتحت عنوان "طرح 300 ألف طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو" نقلت (الجمهورية) عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام 300 ألف طن سكر خام خلال الأيام الماضية؛ بهدف تكريرها في المصانع التابعة للوزارة وتوزيعها على شركات الإنتاج والتعبئة؛ لضخها في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

ضخ السكر على البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر

ونقلت عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، القول: "إنه يتم ضخ السكر على البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، وكسلعة حرة بسعر 27 جنيهًا، وذلك بعدد 1 كيلو للبطاقة التموينية أقل من 3 أفراد و2 كيلو للبطاقة التموينية أكثر من 4 أفـراد، حيث تم حتى الآن منذ 11 ديسمبر الجاري ضخ 95 ألف طن سكر لحاملي بطاقات التموين".

وفي الشأن الصحي، نشرت (الأهرام) تحت عنوان "تعزيز التحول الرقمي داخل القطاع الصحي.. ميكنة جميع الوحدات في 27 محافظة..والرعاية الصحية هيئة ذكية في 2024" أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن ميكنة جميع مكاتب الصحة في الـ27 محافظة التابعة للجمهورية، بإجمالي 4 آلاف و667 مكتبًا؛ لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة وتصاريح الدفن وغيرها من المعاملات المستندية؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتحول الرقمي، واستبدال الإصدارات الورقية، بمستندات مميكنة؛ تسهيلًا على المواطنين، وفي إطار خطة الدولة، مصر«2030».

ونقلت عن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد شهادات الميلاد المميكنة التي تم إصدارها بدءًا من شهر يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي، بلغ مليونًا و819 ألفًا و936 شهادة، فيما بلغت شهادات الوفاة الإلكترونية التي تم إصدارها، في ذات التاريخ 505 آلاف و423 شهادة.. مضيفًا أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطي جميع احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذي القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان.

القصف العنيف على مختلف مناطق قطاع غـزة

عربيًا.. وتحت عنوان "حملات الإبادة لأهالي غزة.. لا تتوقف" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصل عمليات القصف العنيف أمس على مختلف مناطق قطاع غـزة في اليوم 71 من الحرب على القطاع؛ ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ونقلت عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عـدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ارتفع إلى 18 ألفًا و800 قتيل، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة ونحو 330 قتيلًا من الطواقم الطبية والدفاع المدني، مشيرًا إلى أن عدد المصابين زاد إلى 51 ألفًا.

ومن جهتها، أشارت صحيفة (الأهرام) إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر حاملة الطائرات «يو. إس. إس جيرالد فورد» وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط عدة أسابيع أخرى؛ للحفاظ على وجودهما قرب إسرائيل، مع استمرار حربها مع حماس.

وذكرت أن هذه المرة هي الثالثة التي يتم فيها تمديد انتشار «فورد»؛ ما يسلط الضوء على المخاوف الأمريكية المستمرة بشأن التقلبات في المنطقة، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت صحيفة (الأخبار) خبرًا بعنوان "افتتاح مشروعات خدمية بكفرالشيخ" نقلت فيه تأكيد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن هناك خطة شاملة لتطوير كافة محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ومنها المحطات التي تدخل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تطوير كافة المحطات التاريخية والأثرية. وأشار إلى الانتهاء من تطوير المحطة التاريخية بالمنتزه بالتوازي مع صيانة وترميم قطار الملك فاروق.

افتتاح محطة الملك فؤاد الأثرية

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح محطة الملك فؤاد الأثرية بمحافظة كفرالشيخ بعد الانتهاء من أعمال رفع كافاءتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية المتكاملة لأهالي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضًا ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يتم من خلاله استغلال 13 موقعًا ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بغرض تقديم الخدمات البريدية المختلفة من خلال تلك المواقع والتي تشمل 11 موقعًا بمحطات قطارات السكك الحديدية بــ(الجيزة، وبنها، ودمنهور، وسيدى بشر، والحامول، والسويس، وأسيوط، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وإدفو)، بالإضافة إلى منح حق استغلال مبنى الحركة البريدية الرئيسي برمسيس وكذا استغلال محطة الملك فؤاد الأثرية بكفرالشيخ.