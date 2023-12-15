مباحثات الرئيس السيسى وملك البحرين هاتفيًا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هاتفيا أمس الخميس، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "السيسي وحمد بن عيسى يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن مصر والبحرين طالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف إطلاق النار فى غزة، ووضع حد للمأساة الفلسطينية، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

ونقلت الصحيفة، عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة قوله، إن الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة، شعبا وقيادة، بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، متمنيا استمرار التقدم والازدهار في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصال تناول الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "الاحتلال يواصل غاراته الوحشية على غزة.. واشنطن تتراجع عن صفقة أسلحة لإسرائيل"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، في ظل تصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب، تراجعت الإدارة الأمريكية عن صفقة لبيع أكثر من 2 ألف بندقية لإسرائيل.

وأشار موقع "إكسيوس" الأمريكي إلى أن هذا الإجراء يهدف لمنع وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين.. ونقل الموقع عن مصدر أمريكي مسئول قوله، إن صفقة البنادق لن تتحرّك دون ضمانات بشأن الخطوات التي ستتخذها إسرائيل للحد من هجمات المستوطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كثفت غاراتها الجوية الوحشية على القطاع، بالرغم من مؤشرات نفاد صبر صادرة عن الحليف الأمريكي، الذي أوفد مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إلى القدس.

إزالة أي عوائق بيروقراطية أمام شركات تصنيع الأدوية

بالانتقال إلى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "إزالة أي عوائق بيروقراطية أمام شركات تصنيع الأدوية"، ذكرت أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه أمس بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.. مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات سواء الأراضي أو الرخص أو غيرها وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف خاصة أن مصر سوق كبيرة ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع فيها سيمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.

توطين الصناعات الطبية

أوضحت الصحيفة، أن "مدبولى" أكد- خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف توطين الصناعات الطبية- أن هذا الاجتماع جاء بهدف متابعة خطوات توطين الصناعات الطبية في مصر فى ضوء التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين الصناعات بوجه عام خاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.. مطالبًا بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليًا من منتجات ومستلزمات طبية ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محليا على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية وكذا الخطط المستقبلية؛ للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية.



شراء محصول القمح.. بأعلى سعر وقت الحصاد

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "شراء محصول القمح.. بأعلى سعر وقت الحصاد"، نقلت صحيفة الجمهورية عن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، تأكيده أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.

وأوضح، أن سعر الضمان 1600 جنيه لإردب القمح الذى أقره مجلس الوزراء هو استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق، وبما يحقق مصلحة الفلاح.

