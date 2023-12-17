الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الرقى والإنسانية مع السيدة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة،  إن تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي من الناحية الإنسانية مع المرأة المصرية، هو تعامل راقي بشدة، حيث نجد صعوبة بالغة في احتفالات المرأة متمثلة في فقدان السيطرة تمامًا لحظة وصول السيدة على المسرح.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن هناك أحاسيس إنسانية لا نستطيع السيطرة عليها، معقبة:"مش ممكن أنسى الحاجة مكة التي  نزلت السلالم حتى تسلم على سيادة الرئيس وتنادي عليه "ده ابني"، وسيادة الرئيس لا يريد أي أحد أن يوقف أي سيدة تقترب منه أو تتحدث معه وتحكي له، لافتة إلى أنه يوجد حالة من  الأريحية الرهيبة والتعامل الطبيعي جدًا، حيث يوجد إنسانية عالية جدًا وتقدير كبير للمرأة المصرية.

وأوضحت أن هناك الكثير من السيدات من توقف سيادة الرئيس للحديث معه عن مشكلة أو احتياج، كما أنه عندما تسمع الدعوات التي تدعو بها السيدات إلى الرئيس تتيقن بأنها دعوات خالصة من القلب، من الصعب عليك ألا تتأثر بها. 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الدكتور مايا مرسي برنامج الشاهد الرئيس السيسي المرأة المصريه الدكتور محمد الباز

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