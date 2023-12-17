الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على ترتيبات تغطية فعاليات عيد الميلاد المجيد 2024 للقنوات والإعلاميين

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات تغطية قداس عيد الميلاد المجيد والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابًا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء 6 يناير 2024.

وقالت الكنيسة، في بيان لها بخصوص التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، يسر المركز الإعلامي أن يعلن عن الترتيبات الخاصة به، وذلك لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين:

- لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم السبت الموافق ٦ يناير ٢٠٢٤م، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكذلك تغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق الأحد ٧ يناير، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة. (تصريح للقداس وآخر للاستقبالات),

ولذلك نرجو تقديم طلب التغطية فى شكل مجلد (فولدر) لكل حدث على حدة، على أن يكون الطلب معنونًا باسم الحدث المطلوب تغطيته.
مع ضرورة أن يحوي الطلب المقدم ما يلي:

+ ملفًّا يتضمن خطابًا رسميًّا على ورق المؤسسة صاحبة الطلب ومختوم بختمها مضمن به الآتي:
١- أسماء فريق العمل. 
(الأسماء رباعية كما هي مدونة ببطاقات الرقم القومي، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب)،
ولا يعتد بأسماء الشهرة أو الأسماء المختصرة.

٢- يُدَون أمام كل اسم الرقم القومي كاملًا، أو رقم جواز السفر (بالنسبة للأجانب فقط).

٣- تحديد الحدث موضوع الطلب في الخطاب فيتم التحديد إما "قداس العيد" أو "استقبالات يوم العيد".

تُرسَل الطلبات ابتداءً من يوم الأحد ١٧ ديسمبر حتى السبت ٢٤ ديسمبر على البريد الإلكتروني الخاص بالتصاريح:
[email protected]

* ملاحظات:
+  سيتم التعامل مع كل حدث على أنه حدث قائم بذاته؛ لذا يُرجى إرسال كافة البيانات المطلوبة مرتين منفصلتين
(حتى فى حال ثبات كل أو جزء من فريق تغطية العمل في كلٍ من الحدثين).

+ سيتم قبول عدد أربعة أفراد من كل قناة فضائية لكل حدث.

+ سيتم قبول محرر واحد ومصور فوتوغرافيا واحد فقط من كل مؤسسة صحفية لكل حدث.

+ يعتذر المركز عن قبول أية طلبات ترسل بعد التاريخ المشار إليه آنفًا أو لو وصلتنا غير مستوفية جزء من المطلوبات سالفة الذكر، وسوف نعلن لاحقًا عن موعد تسليم التصاريح.

+ ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية في ساحة الكاتدرائية في المكان الذي يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصري لكافة القنوات التي تريد بث القداس على الهواء.

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