موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد من الكلمات البحثية التي تتصدر حاليا محركات البحث حيث تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في شهر يناير 2024 المقبل بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد 2024

حددت رئاسة الطائفة الإنجيلية موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد 2024 حيث تقام احتفالات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في 5 يناير 2024 الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

ويتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن المقرر أن يتم استقبال ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، من 5 يناير 2024، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.

مظاهر الاحتفال عيد الميلاد المجيد 2024

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد بدأت العد التنازلى لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، فى ٧ يناير المقبل، وعلى رأسها ترتيبات قداس العيد، الذى يترأسه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء ٦ يناير ٢٠٢٤، فى كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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