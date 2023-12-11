الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تزامنا مع الاحتفال به.. كل ما تريد معرفته عن يوم التغطية الصحية الشاملة

الصحية الشاملة
الصحية الشاملة

يتم الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة في 12 ديسمبر، ويؤكد على الحاجة إلى نظام رعاية صحية يوفر مرافق رعاية صحية جيدة للجميع.

خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم ليكون بمثابة الذكرى السنوية لتأييد التغطية الصحية الشاملة بالإجماع في عام 2012 كأولوية أساسية للتنمية الدولية(Freepik)

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعني التغطية الصحية الشاملة (UHC) أن جميع الأشخاص قادرون على الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها، متى وأينما يحتاجون إليها، دون مشاكل مالية. ويشمل جميع الخدمات الصحية الأساسية، من الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية. من المهم أن تتمتع البلدان برعاية صحية أولية قوية.

متى يتم الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة (UHC)؟

يتم الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة (UHC) في 12 ديسمبر من كل عام للتأكيد على الحاجة إلى نظام رعاية صحية يوفر رعاية صحية عادلة وجيدة إلى جانب الحماية المالية لكل من يحتاج إليها، بالقرب من المنطقة التي يعيشون فيها.

أهمية يوم التغطية الصحية الشاملة

وقد خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم ليكون بمثابة الذكرى السنوية لإقرار التغطية الصحية الشاملة بالإجماع في عام 2012 كأولوية أساسية للتنمية الدولية.

"إن العالم يتغير بطرق أساسية لها آثار عميقة على صحة الناس ورفاهيتهم. وبينما تكافح البلدان للخروج من آثار جائحة كوفيد-19، يتعين عليها أيضًا مواجهة تحديات متزايدة التعقيد تهدد وجود البشرية ذاته، مثل أزمة المناخ، والتدهور البيئي، والتوسع الحضري غير المخطط له، والصراعات الجديدة والمتوسعة واسعة النطاق"، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه على الرغم من الأهمية القصوى للتغطية الصحية الشاملة، إلا أن جائحة كوفيد-19 قد أوقفت التقدم المحرز، كما أن أكثر من نصف سكان العالم لا يتمتعون بتغطية كاملة بالخدمات الصحية الأساسية.

موضوع يوم التغطية الصحية في الكون (UHC)

موضوع يوم التغطية الصحية الشاملة لهذا العام 2023 هو - الصحة للجميع: وقت العمل. وهذا في الأساس للدعوة إلى اتخاذ إجراءات محددة تركز على مرونة النظم الصحية

وفي هذا اليوم، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى الاستثمار في بناء مرونة النظم الصحية وتوفير الصحة للجميع في عالم مضطرب.

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