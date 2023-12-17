محمد سلماوى: الحرب على قطاع غزة كشفت عن حقيقة الكيان الصهيونى

قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، إن المقاومة لا يجب أن تصنف على أساس أيديولوجي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الحديث على انتماء حماس في هذه الظروف أمر غير سليم، لأن أداء المقاومة في هذه الظروف ليس مبنيًا على أساس أيديولوجي، ولكنه مبني على أساس قومي.

وأضاف "سلماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الشارع العربي المصري أصبح أكثر وعيًا من النُخب، مشيرًا إلى أن الشعب المصري سبق الوسط السياسي بأكمله في ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن تدخل الجيش في ثورة 30 يونيو كان بطلب من الشعب، مشيرًا إلى أن الرأي العام والقوى الشعبية متقدمة بصورة كبيرة عن من يمتهنون السياسة.

ولفت إلى أن الحرب على قطاع غزة كشفت عن حقيقة الكيان الصهيوني الذي كان يسوق نفسه على أنه يسعى للتعايش مع جيرانه من الدول العربية، مشيرًا إلى أن الوجه الحقيقي للاحتلال هو ما يظهر الآن من جرائم في قطاع غزة، وليس ما كان يسوق له طيلة العقود السابقة.

وأضاف أن السياسة الرسمية للدولة رغم أنها كانت قائمة على التطبيع والسلام، إلا أن الرأي العام المصري كان له رأي آخر رافض للتطبيع، مشيرًا إلى أن شكوى سفراء الاحتلال هو عدم التعايش في مصر بشكل اعتيادي رغم اتفاقية السلام.

وتابع: "هناك شكوى متكررة من السفراء الإسرائيليين الذين يأتون لمصر، تتمثل في عدم دخولهم بيت مصري واحد، رغم تواجدهم في مصر عدة سنوات، وهذا دليل على فشل التطبيع، رغم أن هناك بعض الدول العربية عملت على التطبيع بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة”.