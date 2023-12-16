السفير محمد حجازى: مصر تدعم فلسطين وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين والمدنيين

أكد السفير محمد حجازي، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية سابقًا، أن موقف مصر ثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والمطالبة بتدخل المجتمع الدولي لوقف العنف، وأنها تقوم بتقديم مقترحات لقرارات تؤيد الحق الفلسطيني في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتواصل جهودها الدبلوماسية منذ عقد مؤتمر السلام في القاهرة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق في حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة نكراء بحق صحفيين اثنين كانا ينقلان الأوضاع في غزة، حيث قتل أحدهما وجرح الآخر، بعد أن استهدفتهما بالرصاص.

ووصف ما يجري في غزة بأنه جريمة تطهير عرقي بكل معانيها، لأن الهدف منها هو القضاء على الفلسطينيين، وقطع خدمات الماء والكهرباء عنهم، وطالب بضرورة توثيق هذه الجرائم، وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة المسئولين عنها.

وأوضح أن الخبراء المصريين يسعون إلى إحياء الهدنة، بالتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتفاوض مع إسرائيل في محادثات مستمرة، وأن الرأي العام أدرك أن إسرائيل تقتل بعض الرهائن، لأنها تستهدف المدنيين، وهذا ما كان واضحًا منذ بداية الأزمة.