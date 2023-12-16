عزت إبراهيم: الانتخابات الرئاسية تمثل فخرًا لمصر وتفتح آفاقًا جديدة للحياة السياسية

أكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدت دورها بشكل متميز في الإشراف على العملية الانتخابية، وأنها حظيت بتقدير واحترام من المنظمات والمراقبين الدوليين، معبرًا عن اعتزازه بما حققته مصر في هذا المجال.

وأضاف إبراهيم، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ضمن برنامج "كلام في السياسة"، الذي يبث على قناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الرئاسية شكلت فرصة لظهور كفاءات وأفكار جديدة في الساحة السياسية، وأنها ستكون محفزًا لتنشيط العمل الحزبي والمؤسسي في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالدور الذي لعبه شباب الأحزاب المختلفة في دعم المرشحين والتواصل مع الناخبين، مؤكدًا أن هذا الجهد يعزز قوة الدولة وثقة المجتمع وحيويته.

وأشار إبراهيم، إلى أن أجهزة الدولة أبدت حيادية تامة في الانتخابات الرئاسية، وأنها سمحت للجميع بممارسة حقوقهم السياسية بحرية وشفافية، وأنها ساهمت في تطوير العمل السياسي والحزبي في الفترة القادمة، متوقعًا أن تشهد الانتخابات القادمة مزيدًا من النشاط والتنافس.