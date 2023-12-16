السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب كويتى: مسيرة الأمير نواف حافلة بالعطاء

الأمير نواف
الأمير نواف

علق الدكتور عيسى العميري، الكاتب الصحفي الكويتي، على العلاقات المصرية الكويتية، خلال فترة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت: "نعزي أنفسنا ومواطنينا والمواطنين الخليجيين والعرب والدول الإسلامية بهذا المصاب الجلل".

وأضاف أنه ستتم الصلاة على جثمان أمير الكويت الراحل صباح الغد في مسجد بلال بن رباح، ثم يتجه الموكب بعد ذلك إلى المقبرة، وتكون مقصورة على أفراد العائلة. 

ولفت إلى أنه سيُقَام العزاء بداية من يوم الإثنين،  في ديوان أسرة آل الصباح، على أن يُسْتَقْبَل المواطنون المعزون طول اليوم، موضحًا أن مدة الحداد في البلاد 40 يومًا.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قصواء الخلالي سي بي سي عيسى العميري الكاتب الصحفي الكويتي

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