السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سياسى كويتى: هناك علاقات طيبة تربط بين مصر والكويت (فيديو)

يوسف العميري
يوسف العميري

علق المحلل السياسي الكويتي، يوسف العميري، على تماسك العلاقات المصرية الكويتية، خلال فترة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

ونعى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة والذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

 

وأضاف: "أعزي نفسي وأعزي الشعب الكويتي والأمة الإسلامية والعربية في وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

 

وتابع: "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الحاكم السادس عشر للكويت، وما أصدره اليوم الرئيس السيسي من إعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام يعبر عن العلاقة المتينة التي تربط الكويت بمصر".

 

 وأشار إلى أن الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت تربطه علاقة طيبة بمصر والشعب المصري، متابعًا: "نُصب الأمير مشعل الأحمد الجابر أميرًا للكويت، بصفته وليًا لعهد الكويت".

فضائية الحياة الحياة اليوم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوسف العميري

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