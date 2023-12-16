الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية (فيديو)

السيسي والشيخ نواف
السيسي والشيخ نواف الأحمد الصباح

علق الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد العيسى، على تماسك العلاقات المصرية الكويتية، خلال فترة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه ليس غريبًا على مصر أن تكون في أوائل الدول التي قدمت التعازي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

 

 

وأشار إلى أن هناك خطًا متواصلًا من الحب بين الكويت ومصر وبين الشعبين الشقيقين، متمنيًا تواصل العلاقات في ازدهار بين البلدين الشقيقين، واصفًا إياها بأنها تاريخية.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لبنى عسل الكاتب الصحفي الكويتي أحمد العيسي فضائية الحياة

مواد متعلقة

نهى بكر: المرأة المصرية تحرص على التواجد بالاستحقاقات الدستورية

"الإصلاح والنهضة": تنظيم انتخابات الرئاسة أظهر مدى الاستقرار الذى وصلنا إليه (فيديو)

أستاذ التمويل يكشف دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد (فيديو)

اقتصادى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 91% من حجم مشروعات مصر

تخطت فكرة المبادرة.. خبير يستعرض أبرز نتائج "حياة كريمة" على المستوى الاقتصادى

خبير يستعرض رؤية الدولة لحماية الأراضى الزراعية (فيديو)

ضياء رشوان: حصيلة عدوان الاحتلال على غزة حتى الآن 18787 شهيدًا و50897 إصابة

عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الإخوان تركيبة عالمية قادرة على التلون

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟