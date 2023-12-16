كاتب صحفى: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية (فيديو)

علق الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد العيسى، على تماسك العلاقات المصرية الكويتية، خلال فترة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه ليس غريبًا على مصر أن تكون في أوائل الدول التي قدمت التعازي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأشار إلى أن هناك خطًا متواصلًا من الحب بين الكويت ومصر وبين الشعبين الشقيقين، متمنيًا تواصل العلاقات في ازدهار بين البلدين الشقيقين، واصفًا إياها بأنها تاريخية.