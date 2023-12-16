الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معلومات عن أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح (فيديو)

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الصباح

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، بعض المعلومات عن  أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ولد مشعل الأحمد الصباح عام 1940 ونشأ في بيت الحكم، وتلقى تعليمه في مدرسة المباركية في الكويت.

تخرج في كلية هندون البريطانية عام 1960، والتحق بوزارة الداخلية الكويتية بعد تخرجه، ثم أصبح رئيسًا للمباحث العامة عام 1967.

في 13 أبريل عام 2004 عُين نائبًا لرئيس الحرس الوطني، وفي ديسمبر عام 2018 مُنح وسام قائد جوقة الشرف الفرنسي، وتولى ولاية العهد في 8 أكتوبر 2020.

نادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بجعل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للبلاد، وذلك في أعقاب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت.

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